Ван Дейк: Ліверпуль зможе кинути виклик Манчестер Сіті наступного року

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

"Я дуже пишаюся цією командою, вона – особлива, і я дуже пишаюся тим, що є її частиною. Ми провели чудовий сезон. Вітаємо Манчестер Сіті, але, сподіваюся, ми зможемо кинути їм виклик наступного року.

Зінченко допоміг Манчестер Сіті розгромити Брайтон і стати чемпіоном Англії 2-й раз поспіль

Ми боролися до останнього. Це залишиться у пам'яті людей, ніхто не може заперечувати. Після такого напруженого дня і тижня ми можемо пишатися собою.

Ман Сіті провів видатний сезон, але ми теж. Ми знову будемо ретельно працювати і, сподіваюся, будемо намагатися досягти мети", – цитує ван Дейка ВВС.

Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

Нагадаємо, в нинішньому сезоні чемпіоном Англії вдруге поспіль став Манчестер Сіті, всього на одне очко випередивши Ліверпуль.