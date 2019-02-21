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Ван Дейк: Хочу стати легендою Ліверпуля

21:11 45 Читать на русском
Ван Дейк: Хочу стати легендою Ліверпуля
Вірджил ван Дейк / Фото Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розповів, чого хоче досягти з "червоними".

"Мені хочеться стати легендою Ліверпуля, щоб мене запам'ятали в цьому клубі. Також хочу виграти багато трофеїв, адже у нас фантастична команда, якій це під силу.

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Клуб заплатив великі гроші для того, щоб підписати мене. Хочу тепер відплатити, віддаючи всього себе цьому клубу. Тут я відчуваю себе частиною сім'ї. Це було однією з причин, чому я хотів грати за Ліверпуль", – цитує ван Дейка BBC.

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У поточному сезоні в активі центрбека 32 матчі у складі Ліверпуля в усіх турнірах. Вірджил забив гол та віддав 2 результативні передачі.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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