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Ван Дейк: Дуже радий за Мессі, мені не прикро через його перемогу в голосуванні FIFA The Best-2019

09:14 619 Читать на русском
Ван Дейк: Дуже радий за Мессі, мені не прикро через його перемогу в голосуванні FIFA The Best-2019
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про перемогу Ліонеля Мессі в голосуванні за приз найкращому гравцю сезону FIFA The Best-2019.

"Люди проголосували, вони вибрали Мессі. Я був близький. Не думаю, що наш футбол можна порівнювати. Він нападник, я захисник.

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Мессі – чудовий футболіст, можливо, він найкращий в історії. Я дуже радий за нього, для мене немає ніякої гіркоти. Я вже говорив, що командні трофеї для мене важливіші. А цей приз – всього лише бонус", – цитує ван Дейка Fcupdate.nl.

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Нагадаємо, Мессі переміг в голосуванні FIFA The Best-2019, обігнавши Ван Дейка та Роналду.

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Теги
ФІФА Гравець року ФІФА Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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