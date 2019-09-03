Ван Дейк, Агуеро та одноклубник Ярмоленка – WhoScored презентував команду тижня топ-ліг Європи

Авторитетний портал WhoScored оприлюднив збірну тижня, складену з гравців топ-5 європейських чемпіонатів.

11 клубів делегували до команди тижня по одному гравцеві. Про це повідомляє WhoScored.com.

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Зокрема, четверо представляють АПЛ, троє – Бундеслігу, двоє – Лігу 1, а від Ла Ліги та Серії А до символічної збірної потрапили по одному гравцю.

Воротар: Луїджі Сепе (Парма)

Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ромен Тома (Анже), Артур Масуаку (Вест Хем)

Півзахисники: Рішарлісон (Евертон), Абдулай Туре (Нант), Ельє Скірі (Кельн), Дарвін Мачіс (Гранада)

Нападники: Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

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