toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ван Дейк, Агуеро та одноклубник Ярмоленка – WhoScored презентував команду тижня топ-ліг Європи

17:56 102 Читать на русском
Ван Дейк, Агуеро та одноклубник Ярмоленка – WhoScored презентував команду тижня топ-ліг Європи
Серхіо Агуеро (ліворуч) / офіційний сайт АПЛ

Авторитетний портал WhoScored оприлюднив збірну тижня, складену з гравців топ-5 європейських чемпіонатів.

11 клубів делегували до команди тижня по одному гравцеві. Про це повідомляє WhoScored.com.

"Він буде забивати голи навіть тоді, коли помиратиме", – Гвардіола зробив дивний комплімент Агуеро

Зокрема, четверо представляють АПЛ, троє – Бундеслігу, двоє – Лігу 1, а від Ла Ліги та Серії А до символічної збірної потрапили по одному гравцю.

Воротар: Луїджі Сепе (Парма)

Захисники: Бенжамен Павар (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Ромен Тома (Анже), Артур Масуаку (Вест Хем)

Півзахисники: Рішарлісон (Евертон), Абдулай Туре (Нант), Ельє Скірі (Кельн), Дарвін Мачіс (Гранада)

Нападники: Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду

blog_ava
Ікарді перебрався до ПСЖ
00:03
4983
Теги
Світ Ельє Скірі Ельє Скірі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Луїджі Сепе Луїджі Сепе Артур Масуаку Артур Масуаку Рішарлісон Рішарлісон Бенжамен Павар Бенжамен Павар Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Дарвін Мачіс Дарвін Мачіс Тімо Вернер Тімо Вернер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
    Туреччина — 10:463995 Селезньов підписав контракт з Бурсаспором
23
год
:
44
хв
Миколаїв
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук