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Ван Дейк – про "Золотий м'яч": Я був розчарований, але ми з Мессі поважаємо один одного

10:57 276 Читать на русском
Ван Дейк – про "Золотий м'яч": Я був розчарований, але ми з Мессі поважаємо один одного
Вірджил ван Дейк / Фото France Football

Лідер Ліверпуля Вірджил ван Дейк після перемоги на клубному ЧС вирішив пригадати церемонію нагородження "Золотий м'яч-2019".

"Я був трохи розчарований. Вирішив, що все одно піду на церемонію. Це була класна ніч. Я все ще вважаю великим досягненням бути в одному місці з найкращими гравцями в світі.

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Я говорив з Мессі протягом вечора. Це була не найдовший розмова, тому що він не дуже володіє англійською. Але цього було достатньо, щоб я усвідомив, що ми поважаємо один одного", – цитує ван Дейка Mirror.

Нагадаємо, Мессі здобув шостий "Золотий м'яч", що є абсолютним рекордом. У трійці цьогорічних номінантів також були Вірджил ван Дейк та Кріштіану Роналду.

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Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Золотий м'яч
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