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Ван Дейк – про нічию з Евертоном: Знову те ж саме

06:00 443 Читать на русском
Ван Дейк – про нічию з Евертоном: Знову те ж саме
Вірджил ван Дейк / фото із соцмереж

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився враженнями після матчі 29-го туру АПЛ з Евертоном.

"Так, звичайно, ми розчаровані. Ми заслуговували на перемогу. Багато що говорить той факт, що вони святкували після нічиєї. У нас було достатньо моментів, щоб взяти три очки, але ми не здобули їх. Знову те ж саме.

Евертон – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

Мені подобаються такі матчі. Ми приїхали за трьома очками, але не взяли їх. У нас є час, щоб відновитися до наступної гри. Ми концентруємося на ній.

Звичайно, кожен хоче бути на першому місці. Але поки ми не можемо нічого змінити", – сказав ван Дейк в ефірі Sky Sports.

Ліверпуль не зміг обіграти Евертон і залишив Манчестер Сіті на вершині АПЛ

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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