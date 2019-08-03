Ван дер Ваарт: Якби я був на місці ван де Беека, поїхав би в Реал навіть на велосипеді

Знаменитий голландський екс-футболіст Рафаель ван дер Ваарт вважає, що зараз ідеальний час для трансферу його земляка в Реал.

"Звичайно, ван де Бееку варто перейти в Реал. Якби я був на його місці, поїхав би в Реал навіть на велосипеді. Зараз ідеальний момент для такого трансферу.

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У них була погана передсезонка, вболівальники очікують трансферу. Донні отримає достатньо ігрового часу, але конкуренція в Мадриді величезна. Після переходу з Аякса для нього багато зміниться.

Втім, Реал відповідає можливостям цього футболіста. Я вважаю, що ван де Беек заслуговує приєднатися до такого клубу", – сказав ван дер Ваарт в ефірі голландського каналу NOS.

Донні ван де Беек у минулому сезоні став чемпіоном Нідерландів і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів у складі Аякса. Реал бачить у 22-річному хавбеку альтернативу коштовному Полю Погба.

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