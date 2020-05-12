Ван дер Сар знайшов рецепт, як Манчестер Юнайтед наздогнати Ліверпуль і Манчестер Сіті

Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар вважає, що правильна трансферна політика зможе повернути "червоних дияволів" до когорти лідерів АПЛ.

"Юнайтед чудово провів медовий місяць після призначення Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера. Потім команда зіткнулася з труднощами, але в останні сім-вісім тижнів вона демонструвала хороший футбол. Набирали очки, з'явилися відмінні результати в матчах з сильними суперниками.

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Сподіваюся, сезон в Прем'єр-лізі відновиться, тому що їм потрібні місця в Лізі чемпіонів. Але Юнайтед варто зосередитися на наступній кампанії. Два-три придбання допоможуть команді нав'язати конкуренцію Ліверпулю і Манчестер Сіті", – наводить слова ван дер Сара CNN.

До слова, Едвін ван дер Сар захищав кольори Манчестер Юнайтед у 2005-2011 рр. і здобув із командою 10 трофеїв, зокрема, 4 чемпіонські титули та кубок Ліги чемпіонів. Наразі нідерландець працює на посаді виконавчого директора амстердамського Аякса.

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