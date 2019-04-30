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Ван дер Сар заявив, що Аякс не буде продавати усіх своїх лідерів

11:21 105 Читать на русском
Ван дер Сар заявив, що Аякс не буде продавати усіх своїх лідерів
Едвін ван дер Сар / фото: ФК Аякс

Генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар розповів про філософію амстердамського клубу.

"Ми сказали гравцям: "Якщо ви хочете бути легендами Аякса, вам потрібно виграти щось значне". Я переконаний, що має відбуватися саме так.

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Це не проблема, якщо вони проводять два, три, чотири хороші роки в клубі, виграють титули, грають у дивовижний футбол. Після цього вони можуть піти. Також потрібно звільняти місце для гравців з академії. Якщо для них немає місця у першій команді, їхній талант марнується.

Моя ідея полягає не в тому, щоб продати сім гравців з цього складу. Аякс повинен залишитися конкурентоспроможним і знову досягти своїх цілей наступного сезону.

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Однак і цей сезон ще не закінчений. Ми все ще маємо захоплюючий місяць попереду і можемо здобути всі три трофеї", – цитує ван дер Сара theguardian.com.

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Ліга чемпіонів Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Аякс Аякс
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