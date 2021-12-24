"Ми хочемо його втримати, але ви вже знаєте, до чого все йде", – повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Het Parool.

Барселона готує трансфер зірки Аякса – екс-гравець амстердамців може стати частиною угоди

Зазначимо, що контракт Мазрауї з Аяксом завершується влітку 2022 року, а Барселона вже звернулась до Міно Райоли щодо підписання гравця. Також у послугах захисника зацікавлені три гравці.

Мазрауї у сезоні 2021/22 зіграв у складі Аякса 21 матч – 4 голи і 3 асисти. Дест провів за Барселону 16 поєдинків, у яких віддав 3 гольові передачі. Контракт американця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2025-го.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом