Ван дер Сар підтвердив майбутній відхід зірки Аякса – його сватають в Барселону
Генеральний директор Аякса Едвін ван дер Сар зізнався, що захисник амстердамців Нуссаїр Мазрауї близький до зміни клубної прописки.
"Ми хочемо його втримати, але ви вже знаєте, до чого все йде", – повідомив інсайдер Фабріціо Романо з посиланням на Het Parool.
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Зазначимо, що контракт Мазрауї з Аяксом завершується влітку 2022 року, а Барселона вже звернулась до Міно Райоли щодо підписання гравця. Також у послугах захисника зацікавлені три гравці.
Мазрауї у сезоні 2021/22 зіграв у складі Аякса 21 матч – 4 голи і 3 асисти. Дест провів за Барселону 16 поєдинків, у яких віддав 3 гольові передачі. Контракт американця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2025-го.
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