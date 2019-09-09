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Ван дер Сар може повернутись у Манчестер Юнайтед

07:30 846 Читать на русском
Ван дер Сар може повернутись у Манчестер Юнайтед
Едвін ван дер Сар / The Sun

Манчестер Юнайтед шукає нового директора футболу. Ним може стати колишній голкіпер команди Едвін ван дер Сар.

Едвін ван дер Сар знову може стати частиною Манчестер Юнайтед. Як повідомляє Mirror, манкуніанці готові запросити колишнього голкіпера на посаду директора футболу.

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За інформацією видання, легенда "червоних дияволів" є фаворитом у списку кандидатів. Наразі екс-воротар працює у рідному Аяксі на посаді генерального директора.

Манкуніанці наразі набрали 5 очок за 4 тури і перебувають на 8 позиції в турнірній таблиці АПЛ.

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