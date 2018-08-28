Ван дер Сар: Динамо трохи налякало Аякс в Амстердамі

Генеральний директор амстердамського Аякса, легендарний нідерландський голкіпер Едвін ван дер Сар поділився думками стосовно матчу-відповіді між Динамо та Аяксом.

"Ми здобули перемогу в останній грі чемпіонату 5:0, і тепер хлопці прагнуть пробитися в Лігу чемпіонів. Вони готові до тиску, який Київ запропонує у вівторок ввечері. Я також впевнений, що ми зможемо забити.

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Що стосується Динамо, то, на мій погляд, неправильно говорити, що вони орієнтовані на захист. У Голландії кияни показали непоганий контроль м'яча, зрівняли рахунок і трохи нас налякали. На щастя, після цього ми забили двічі. Сподіваюсь, цього вистачить", – розповів Ван дер Сар телеканалу Футбол.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок гри о 22:00. Нагадаємо, перший матч Динамо програло з рахунком 1:3.

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