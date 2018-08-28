toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ван дер Сар: Динамо трохи налякало Аякс в Амстердамі

12:37 576 Читать на русском
Ван дер Сар: Динамо трохи налякало Аякс в Амстердамі
Едвін ван дер Сар / фото з соцмереж

Генеральний директор амстердамського Аякса, легендарний нідерландський голкіпер Едвін ван дер Сар поділився думками стосовно матчу-відповіді між Динамо та Аяксом.

"Ми здобули перемогу в останній грі чемпіонату 5:0, і тепер хлопці прагнуть пробитися в Лігу чемпіонів. Вони готові до тиску, який Київ запропонує у вівторок ввечері. Я також впевнений, що ми зможемо забити.

Шовковський згадав легендарну фразу Лобановського напередодні матчу Динамо – Аякс

Що стосується Динамо, то, на мій погляд, неправильно говорити, що вони орієнтовані на захист. У Голландії кияни показали непоганий контроль м'яча, зрівняли рахунок і трохи нас налякали. На щастя, після цього ми забили двічі. Сподіваюсь, цього вистачить", – розповів Ван дер Сар телеканалу Футбол.

Матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня, початок гри о 22:00. Нагадаємо, перший матч Динамо програло з рахунком 1:3.

Динамо – Аякс: анонс матчу плей-офф Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
8
год
:
36
хв
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Аякс Едвін ван дер Сар Едвін ван дер Сар Аякс Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
36
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук