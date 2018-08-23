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Ван де Беєк: Якщо у Києві ми зіграємо так, як у першому таймі – пройдемо далі

10:30 56 Читать на русском
Ван де Беєк: Якщо у Києві ми зіграємо так, як у першому таймі – пройдемо далі
Донні ван де Беєк / Соцмережі

Автор забитого м'яча у ворота Динамо Донні ван де Беєк прокоментував матч проти киян.

"3:1 – хороший результат, хоча могло б бути і краще. Перша половина гри була чудовою,якщо не брати до уваги пропущений гол з кутового. У другому таймі мали б зіграти краще, якби ми це зробили, мали б більше гольових моментів.

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Якщо у Києві ми зіграємо так, як у першому таймі, то пройдемо далі. У нас гарне положення, аби вийти у Лігу чемпіонів, ми маємо домогтись цього у Києві", – цитує Донні ван де Беєка telegraaf.nl.

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Нагадаємо, Динамо програло виїзний матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться у Києві 28 серпня, початок о 22:00.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Аякс Аякс Динамо Динамо Аякс - Динамо Ліга чемпіонів Донні ван де Беєк Донні ван де Беєк
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