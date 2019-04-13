Ван де Беєк може опинитися у Серії А

Молодий талант амстердамського Аякса Донні ван де Беєк потрапив до сфери зацікавлень італійських грандів – Мілана та Роми.

Обидва клуби претендують на підписання 21-річного хавбека. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Calciomercato.

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За їхніми даними "россонері" та "вовки" давно стежать за ван де Беєком. Проте, успіхи Аякса (амстердамці вже дійшли до 1/4 фіналу ЛЧ) постійно збільшують трансферну вартість молодого таланта. Зрештою, ціна нідерландця може відлякати і Мілан, і Рому. Боси "аяксидів" нібито готові попрощатися з ван де Беєком за 40 млн євро.

У сезоні 2018/19 півзахисник провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

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