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Ван де Беек відповів на чутки про домовленість з Реалом

18:52 474 Читать на русском
Ван де Беек відповів на чутки про домовленість з Реалом
Донні ван де Беек / ESPN

Півзахисник Аякса Донні ван де Беек не підтвердив інформацію про свій перехід у мадридський Реал після закінчення поточного сезону.

"Поки що немає жодних офіційних домовленостей, я не підписував жодних контрактів. Така ситуація зараз. Протягом сезону в цьому питанні нічого не змінилося.

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Реал чи Манчестер Юнайтед? Я не хочу вибирати. Обидва клуби – великі. Як і Аякс. Тож немає найкращого вибору. Усі варіанти – чудові", – цитує ван де Беека Mundo Deportivo.

Нагадаємо, раніше головний оглядач нідерландського видання De Telegraaf Валентейн Дріссен заявив, що ван де Беек домовився з Реалом про перехід влітку цього року.

Зазначимо, що 22-річний хавбек зіграв у цьому сезоні 17 матчів у чемпіонаті Нідерландів, у яких забив 7 голів.

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