Донні ван де Беек виступатиме за "червоних дияволів" під 34-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед офіційно підписав ван де Беека

23-річний нідерландець обрав ці цифри не просто так. Під 34-м номером грав його товариш у Аяксі Абдельхак Нурі. У 2017-му гравець втратив свідомість на полі та провів у комі більше двох років. Зараз Нурі вже вийшов з коми, але прикутий до ліжка.

Нагадаємо, МЮ придбав Донні у Аякса орієнтовно за 40 млн євро.

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