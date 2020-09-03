Ван де Беек присвятив свій номер у Манчестер Юнайтед товаришу, який два роки перебував у комі
11:39 - Читать на русском
Новоспечений хавбек Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек отримав ігровий номер у клубі.
Донні ван де Беек виступатиме за "червоних дияволів" під 34-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.
Манчестер Юнайтед офіційно підписав ван де Беека
23-річний нідерландець обрав ці цифри не просто так. Під 34-м номером грав його товариш у Аяксі Абдельхак Нурі. У 2017-му гравець втратив свідомість на полі та провів у комі більше двох років. Зараз Нурі вже вийшов з коми, але прикутий до ліжка.
Нагадаємо, МЮ придбав Донні у Аякса орієнтовно за 40 млн євро.
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