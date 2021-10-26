Півзахисник Донні ван де Беек не почувається щасливим з "червоними дияволами".

Донні ван де Беек сподівається найближчим часом покинути МЮ і для цього змінив агента, повідомляє Voetbal International.

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Замість Гвідо Альберса новим агентом нідерландця став Алі Дурсун, який також представляє інтереси зірки Барселони Френкі де Йонга. Донні розчарований відсутністю ігрової практики в МЮ і готовий змінити команду вже під час зимового трансферного вікна.

У нинішньому сезоні АПЛ ван де Беек лише один раз виходив на поле. Рік тому Юнайтед придбав нідерландця у Аякса за орієнтовно 40 мільйонів євро.

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