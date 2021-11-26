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Манчестер Юнайтед готовий відпустити 5 гравців вже взимку – у "чорному списку" є суперзірка

Донька легендарного Денніса Бергкампа замовила м'ячик з фарбою всередині, що позначає стать дитини. Ван де Беек повинен був вдарити по сфері, щоб дізнатися секрет. Після удару нідерландця розсіялася рожева фарба. Отже, молода пара чекає на дівчинку.

До слова, в нинішньому сезоні Донні ван де Беек провів 7 матчів в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Історія Денніса Бергкампа, який вмів літати, але не любив