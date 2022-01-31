Манчестер Юнайтед відпустив Донні ван де Беека в Евертон, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

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Нідерландський півзахисник виступатиме за Евертон на правах оренди, угода розрахована до літа. Влітку 2020-го МЮ придбав Донні в Аякса за близько 40 млн євро, але закріпитись в основі "червоних дияволів" гравець поки не зміг.

У нинішньому сезоні ван де Беек провів 14 матчів. Після 20-ти турів АПЛ Евертон розташовується на 16-й сходинці.

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