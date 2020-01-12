Ван де Беек остаточно визначився зі своїм майбутнім

Півзахисник Аякса Донні ван де Беек прокоментував інтерес Манчестер Юнайтед до своєї персони.

"Я точно залишусь в Аяксі до кінця сезону. Це остаточне рішення. Можливо, продовжу грати за амстердамський клуб і в наступному сезоні. Приємно чути, що клуби цікавляться мною, але поки я залишаюсь в Аяксі", – наводить слова ван де Беека видання Fox Sports.

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Нагадаємо, Донні – вихованець Аякса і за дорослу команду амстердамського клубу дебютував у 2015 році. У поточному сезоні він взяв участь у 16 матчах Ередивізі, забив 6 голів і віддав 4 асисти. Контракт 22-річного хавбека з Аяксом розрахований до червня 2022 року.

Аякс після 18 турів у чемпіонаті Нідерландів впевнено посідає першу сходинку і випереджає АЗ на 3 очки.

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