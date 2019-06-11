toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Ван де Беек обирає між двома клубами

07:30 382 Читать на русском
Ван де Беек обирає між двома клубами
Донні ван де Беек / УЄФА

Півзахисник Аякса Донні ван де Беек може перейти до одного з двох грандів АПЛ.

Тоттенхем та Манчестер Юнайтед претендують на півзахисника Аякса Донні ван де Беека, повідомляє голландський журналіст Марсель ван дер Краан виданню talkSport.

Барселона зробила останню пропозицію Де Лігту – він може заробляти більше, ніж Де Йонг

Футболіст був одним із лідерів сенсаційного Аякса в Лізі чемпіонів та допоміг "годензонен" дістатись півфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону 1996/97.

Інший хавбек амстердамців Френкі де Йонг вже перейшов у Барселону. У тому ж напрямку може відправитись Маттейс де Лігт.

Твіттеріада. Суркіса жорстко затролили, а оголена модель сексуально пестить м'яч – її вибір не сподобався б Шевченку

blog_ava
Україна – Люксембург: післяматчева прес-конференція Люка Хольца
00:15
1349
Теги
Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Донні ван де Беек Донні ван де Беек Тоттенхем Тоттенхем Аякс Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
    Євро-2020 — 00:466658 Україна – Люксембург – 1:0 – відео гола та огляд матчу
10
год
:
20
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук