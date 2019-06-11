Ван де Беек обирає між двома клубами

Півзахисник Аякса Донні ван де Беек може перейти до одного з двох грандів АПЛ.

Тоттенхем та Манчестер Юнайтед претендують на півзахисника Аякса Донні ван де Беека, повідомляє голландський журналіст Марсель ван дер Краан виданню talkSport.

Барселона зробила останню пропозицію Де Лігту – він може заробляти більше, ніж Де Йонг

Футболіст був одним із лідерів сенсаційного Аякса в Лізі чемпіонів та допоміг "годензонен" дістатись півфіналу Ліги чемпіонів вперше з сезону 1996/97.

Інший хавбек амстердамців Френкі де Йонг вже перейшов у Барселону. У тому ж напрямку може відправитись Маттейс де Лігт.

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