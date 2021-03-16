Нідерландець розчарований своїм нинішнім статусом у складі "червоних дияволів", повідомляє Daily Star.

Манчестер Юнайтед влітку може попрощатися з трьома зірками

Влітку Манчестер Юнайтед заплатив за зірку Аякса 40 млн євро, однак хавбек проводить дуже мало часу на полі. Ван де Беек взяв участь у 13 матчах АПЛ, награвши жалюгідні 311 хвилин. Гравець збирається обговорити своє майбутнє з керівництвом Манчестер Юнайтед і навіть попросити про трансфер. Не виключено, що це буде оренда.

Ще одним приводом для занепокоєння ван де Беека є місце у збірній Нідерландів. Складна ситуація у клубі може вплинути на його перспективи перед Євро-2020, де "помаранчеві" стануть першим суперником України.

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