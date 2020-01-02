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Ван Бронкхорст може очолити Гуанчжоу Фулі – його вважали наступником Гвардіоли в Манчестер Сіті

22:27 23 Читать на русском
Ван Бронкхорст може очолити Гуанчжоу Фулі – його вважали наступником Гвардіоли в Манчестер Сіті
Джованні ван Бронкхорст / Pro Shots

Колишній керманич роттердамського Фейєнорда Джованні ван Бронкхорст може відновити тренерську діяльність у китайській Суперлізі.

Нідерландець може очолити місцевий Гуанчжоу Фулі, повідомляє AD.

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Сторони можуть підписати угоду вже незабаром. Ван Бронкхорст у 2015-2019 рр. працював у рідному Фейєнорді, з яким здобув сенсаційне чемпіонство в сезоні 2016/17 та 2 Кубки Нідерландів. Восени з'явилася інформація про те, що фахівець увійшов до тренерського штабу Манчестер Сіті та очолить "містян" після відходу Пепа Гвардіоли. Проте, офіційного підтвердження не надійшло.

До слова, Гуанчжоу Фулі завершив сезон-2019 на 12-му місці в Суперлізі. Із 2015-го з командою працює легенда збірної Югославії Драган Стойковіч.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Гуанчжоу Фулі Гуанчжоу Фулі Джованні ван Бронкхорст Джованні ван Бронкхорст Китай Світ
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