Ван Боммель може очолити Мілан – нідерландець проводить дебютний сезон у статусі тренера

Керманич нідерландського ПСВ Марк ван Боммель влітку може очолити італійський Мілан.

Боси "россонері" розглядають кандидатуру 42-річного фахівця на посаду головного тренера. Про це повідомляє La Repubblica.

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У період ігрової кар'єри ван Боммель провів 2 сезони в Мілані. Нині чемпіон Італії сезону 2010/11 працює із ПСВ Ейндховен. "Червоно-білі" наразі ділять перше місце в Ередивізі з амстердамським Аяксом (обидва гранди мають по 80 очок за 2 тури до кінця чемпіонату).

Сезон 2018/19 є дебютним для Марка ван Боммеля у статусі головного тренера. Нідерландець може змінити на Сан-Сіро Дженнаро Гаттузо, який допрацює сезон із Міланом попри неоднозначні результати.

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