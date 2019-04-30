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Ван Боммель може очолити Мілан – нідерландець проводить дебютний сезон у статусі тренера

30 квітня 23:40 180 Читать на русском
Ван Боммель може очолити Мілан – нідерландець проводить дебютний сезон у статусі тренера
Марк ван Боммель / Voetbal International

Керманич нідерландського ПСВ Марк ван Боммель влітку може очолити італійський Мілан.

Боси "россонері" розглядають кандидатуру 42-річного фахівця на посаду головного тренера. Про це повідомляє La Repubblica.

Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані

У період ігрової кар'єри ван Боммель провів 2 сезони в Мілані. Нині чемпіон Італії сезону 2010/11 працює із ПСВ Ейндховен. "Червоно-білі" наразі ділять перше місце в Ередивізі з амстердамським Аяксом (обидва гранди мають по 80 очок за 2 тури до кінця чемпіонату).

Сезон 2018/19 є дебютним для Марка ван Боммеля у статусі головного тренера. Нідерландець може змінити на Сан-Сіро Дженнаро Гаттузо, який допрацює сезон із Міланом попри неоднозначні результати.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду

Теги
Марк ван Боммель Марк ван Боммель Мілан Мілан ПСВ ПСВ Італія
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