Легендарний нідерландець поділився міркуваннями щодо проблем німця у коментарі AS.

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"Чи був я у 18 разів кращий за Вернера? Так, я думаю, що так. Мені так прикро спостерігати за цим. Помітно, що йому бракує впевненості в собі. Але з тренерського містка ви можете бачити, що він завжди перебуває у потрібній позиції на полі. Зараз йому просто потрібно забити. Він недостатньо сильний для еліти", – резюмував ван Бастен.

Нагадаємо, що Тімо Вернер торік перебрався до Челсі з РБ Лейпциг за 53 млн євро. З приходом Лукаку він втратив місце в основі "синіх" і провів лише 98 хвилин за 4 тури АПЛ.

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