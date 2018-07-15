Ван Бастен: Неймар змушує людей сміятися, це позитивно

Легендарний екс-нападник збірної Нідерландів Марко ван Бастен неоднозначно оцінив симуляції Неймара на ЧС-2018.

"Це погане відношення в цілому. Потрібно намагатися з усіх сил і демонструвати спортивну поведінку. Якщо ви будете надмірно багато симулювати, це не допоможе. Це той момент, який він повинен особисто зрозуміти.

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З іншого боку, завжди приємно, якщо в грі є частка гумору. Неймар змушує людей сміятися. Це позитивно", – цитує ван Бастена видання ESPN.

Нагадаємо, Неймар зі збірною Бразилії дійшли до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де зазнали поразки від збірної Бельгії (1:2). В підсумку бельгійці завоювали бронзу Мундіалю.

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