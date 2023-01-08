"Пеле, Марадона та Кройф – ось троє найкращих гравців в історії футболу. Але я не забуваю про Кріштіану Роналду, про Платіні чи Зідана.

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Мессі – теж чудовий гравець, проте Марадона завжди мав більше впливу, харизми в команді. Мессі – не той хлопець, який полізе грудьми на амбразуру", – цитує ван Бастена France Football.

Нагадаємо, семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі нещодавно здобув золото чемпіонату світу у складі збірної Аргентини, у фіналі здолавши Францію.

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