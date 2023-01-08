Ван Бастен назвав топ-3 найкращих футболістів в історії футболу – Мессі залишився осторонь
Триразовий володар "Золотого м'яча" Марко ван Бастен озвучив свою трійку найкорисніших гравців.
"Пеле, Марадона та Кройф – ось троє найкращих гравців в історії футболу. Але я не забуваю про Кріштіану Роналду, про Платіні чи Зідана.
Мессі на вершині випередив Мбаппе – у топ-10 спортсменів року лише 3 футболісти
Мессі – теж чудовий гравець, проте Марадона завжди мав більше впливу, харизми в команді. Мессі – не той хлопець, який полізе грудьми на амбразуру", – цитує ван Бастена France Football.
Нагадаємо, семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі нещодавно здобув золото чемпіонату світу у складі збірної Аргентини, у фіналі здолавши Францію.
"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили