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Ван Анхольт зацікавив Рому

13:55 262 Читать на русском
Ван Анхольт зацікавив Рому
Патрік ван Анхольт / AFP

Італійська Рома запланувала придбання оборонця лондонського Крістал Пелас і збірної Нідерландів Патріка ван Анхольта.

"Вовки" хочуть підсилити лівий фланг захисту швидкісним нідерландцем. Про це повідомляє The Sun.

Символічна збірна екс-гравців Челсі, які зуміли себе проявити в інших клубах АПЛ

За інформацією видання, Рома підготувала 25 млн фунтів на трансфер ван Анхольта. За задумом босів римлян, вихованець Челсі повинен скласти конкуренцію ветерану Александру Коларову. Раніше нідерландцем цікавився туринський Ювентус.

У сезоні 2018/19 Патрік ван Анхольт провів 17 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

Топ-10 найшвидших футболістів АПЛ у сезоні 2017/18 – у рейтингу 5 захисників

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