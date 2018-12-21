Ван Анхольт зацікавив Рому

Італійська Рома запланувала придбання оборонця лондонського Крістал Пелас і збірної Нідерландів Патріка ван Анхольта.

"Вовки" хочуть підсилити лівий фланг захисту швидкісним нідерландцем. Про це повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, Рома підготувала 25 млн фунтів на трансфер ван Анхольта. За задумом босів римлян, вихованець Челсі повинен скласти конкуренцію ветерану Александру Коларову. Раніше нідерландцем цікавився туринський Ювентус.

У сезоні 2018/19 Патрік ван Анхольт провів 17 матчів в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і віддав 1 асист.

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