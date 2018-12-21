Ван Анхольт зацікавив Рому

Інтерв’ю — 12:00 1281
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"Лобановський підспівував "Хрещатик". Чому Павло Зібров вболіває за Шахтар і коли востаннє зголював легендарні вуса
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Шахтар підписав бразильського півзахисника Маркоса Антоніо, – A BolaУкраїна — 10:05 4369
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Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 08:00 3270
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Барселона у пошуках "нового Пуйоля" витратила більше 100 млн євро – половини з тих гравців вже немає в клубіІспанія — 00:10 1389
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Барселона офіційно орендувала МурільйоІспанія — 20 груд 4674
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