Джессі Лінгарду не дали попрощатися з Олд Траффорд після "20 років крові, поту та сліз".

Лінгард покидає Манчестер Юнайтед влітку після завершення контракту. В останньому домашньому матчі сезону проти Брентфорда Джессі не випустили навіть на кілька хвилин, щоб попрощатися з вболівальниками. Хоча Матічу та Маті таку можливість дали. Ще й заміна залишилася невикористана.

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"20 років крові, поту та сліз. 4 внутрішні трофей, 3 голи у фіналах кубків. І навіть без прощання. Нічого дивного, що цей клуб гратиме в Лізі конференцій. Клас 92, хлопці Басбі... Вам керують люди, які навіть не знають, що таке офсайд. Нульовий клас. Фани повинні це зрозуміти", – написав брат Лінгарда в Instagram.

Джессі – вихованець клубу. Він провів у структурі МЮ понад 20 років, вигравши Лігу Європи, Кубок Англії та Кубок ліги.