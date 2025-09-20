На матчі 1/16 фіналу Кубка України між тернопільською Нивою та Полтавою не обійшлося без скандалу. Вболівальники господарів висловили протест проти дій керівництва клубу, різко розкритикувавши політику підвищення цін на квитки.

На трибунах з’явився банер із написом: "200 грн за квиток. Вам треба підтримка чи дійні корови?". Фанати вважають, що удвічі збільшена вартість у порівнянні з матчами Першої ліги є необгрунтованою, тим більше – для гри, де суперник виставив здебільшого молодіжний склад.

Нагадаємо, що ситуацію навколо поєдинку ще більше загострили чутки у мережі про можливий договірний характер матчу. Адже Полтава, яка фактично приїхала юнацькою командою, програла 0:3, а навколо цього поєдинку було зафіксовано підозрілу активність на букмекерських ринках.

