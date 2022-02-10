Головний тренер Астон Вілли Стівен Джеррард відзначив гру Коутінью у поєдинку проти Лідса (3:3).

"Якщо не подобається дивитися за грою Філіппе Коутінью, вам слід перестати дивитися футбол, тому що цей перфоманс був абсолютно чудовим", — цитує Джеррарда журналіст Фабріціо Романо Twitter.

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Філіппе став героєм матчу 24-го туру АПЛ проти Лідса, відзначившись голом та двома асистами. Нагадаємо, Астон Вілла орендувала бразильського півзахисника у Барселони.

Наразі команда Джеррарда розташувалась на 11-й сходинці англійської першості.

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