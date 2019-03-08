"Вам потрібен такий нападник, як я", – Ідейє потролив Бойка після поразки Динамо від Челсі

Колишній нападник Динамо Браун Ідейє в коментарі до інстаграм-посту голкіпера киян Дениса Бойка пожартував, що "біло-синім" потрібен форвард.

Бойко опублікував фото, на якому Динамо перебуває на стадіоні Стемфорд Брідж напередодні вчорашнього матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі.

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"Вашій команді потрібен такий нападник, як я", – написав Ідейє в коментарі до запису.

Зауважимо, що через травми Соля та Бєсєдіна в Лондон з Динамо літав тільки один форвард – Назарій Русин.

Нагадаємо, 30-річний нігерієць грав за киян з 2011 по 2014 роки. На його рахунку 45 голів і 12 асистів в 107 матчах за Динамо. З 1 січня 2019 року Ідейє є вільним агентом.

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