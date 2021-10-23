Нападник МЮ Кріштіану Роналду взяв на себе роль лідера команди у перерві поєдинку ЛЧ проти Аталанти (3:2).

"Він запитав, чи не соромно їм, і сказав, що Манчестер Юнайтед не може так грати на очах у своїх фанатів.

"Я все одно буду закривати ваші роти і перемагати", – Роналду звернувся до хейтерів

Кріштіану сказав партнерам, що вони повинні виграти гру, і, якщо цього не зроблять, можуть не пройти в плей-офф Ліги чемпіонів", – цитує очевидця подій The Sun.

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Нагадаємо, поступаючись Аталанті 0:2 після першого тайму, манкуніанцям вдалось переламати хід подій та вирвати перемогу, а ключовий м'яч у зустрічі забив саме Роналду.

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