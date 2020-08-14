"Вам більше подобається вид чи я?" – Роналду поставив своїх фанатів перед важким вибором

Виліт Ювентуса з нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів ніяк не вплинув на самооцінку зіркового португальця.

Кріштіану Роналду вирушив на заслужений відпочинок після важкого сезону і обрав для цього прогулянки на яхті.

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"Є лише два варіанти на вибір: цей вид і я. Що подобається вам більше?" – написав 35-річний форвард під своєю світлиною на фоні заходу сонця.

У нинішньому сезоні Серії А Кріш провів 33 матчі, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами, чим допоміг туринцям здобути золоті медалі. У Лізі чемпіонів Юве виступив менш вдало, вилетівши від Ліона на стадії 1/8 фіналу.

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