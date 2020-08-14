toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

"Вам більше подобається вид чи я?" – Роналду поставив своїх фанатів перед важким вибором

17:36 - Читать на русском
"Вам більше подобається вид чи я?" – Роналду поставив своїх фанатів перед важким вибором
Роналду з коханою / Фото Instagram

Виліт Ювентуса з нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів ніяк не вплинув на самооцінку зіркового португальця.

Кріштіану Роналду вирушив на заслужений відпочинок після важкого сезону і обрав для цього прогулянки на яхті.

Джорджина поділилась спокусливим фото у вечірній сукні

"Є лише два варіанти на вибір: цей вид і я. Що подобається вам більше?" – написав 35-річний форвард під своєю світлиною на фоні заходу сонця.

У нинішньому сезоні Серії А Кріш провів 33 матчі, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами, чим допоміг туринцям здобути золоті медалі. У Лізі чемпіонів Юве виступив менш вдало, вилетівши від Ліона на стадії 1/8 фіналу.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

blog_ava
РБ Лейпциг – Атлетіко – 2:1 – відео голів і огляд матчу
00:27
5396
Теги
Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
12
хв
Барселона
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?