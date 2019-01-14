Вальєхо отримав пошкодження на тренуванні – епідемія травм у Реалі триває

Захисник "галактікос" Хесус Вальєхо знову травмувався. Він став восьмим гравцем Реала, який отримав травму.

За інформацією Marca, Хесус відчув дискомфорт під час тренування Реала та достроково покинув заняття.

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Повідомляється, що оборонець не зміг стримати сліз та покидав тренування дуже засмученим. Тренер "галактікос" Сантьяго Соларі був змушений заспокоювати свого підопічного.

Незабаром Вальєхо пройде поглиблене медобстеження,щоб визначити ступінь важкості травми.

Через різноманітні пошкодження іспанець зміг зіграти у цьому сезоні лише двічі: проти Мелільї та ЦСКА.

Це вже 8 гравець Реала, який потрапив у лазарет команди. Наразі від травм різної важкості відновлюються Карім Бензема, Тібо Куртуа, Тоні Кроос, Хав'єр Санчес, Марко Асенсіо, Гарет Бейл і Маріано Діас.

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