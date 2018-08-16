toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
БРАГА - ЗОРЯ БОРДО - МАРІУПОЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Валяєв залишився на посаді наставника Металіста 1925 після внутрішнього конфлікту

14:33 332 Читать на русском
Валяєв залишився на посаді наставника Металіста 1925 після внутрішнього конфлікту
Сергій Валяєв (ліворуч) / Фото ФК Металіст 1925

Конфлікт головного тренера Металіста 1925 Сергія Валяєва та керівництва клубу вичерпаний.

Після того, як головний тренер Металіста 1925 Сергій Валяєв заявив, що швидше за все напише заяву про звільнення, з ініціативи керівництва клубу була скликана робоча зустріч, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

"З боку деяких людей немає поваги", – Валяєв хоче піти з Металіста 1925

Під час зустрічі, наставник харківської команди вибачився за сказані ним слова. А засновник клубу Сергій Стороженко відзначив, що Валяєв його повністю влаштовує як головний тренер.

Таким чином, конфлікт вичерпано. Сергій Валяєв зберіг за собою посаду головного тренера Металіста 1925.

Нагадаємо, після чотирьох турів Металіст 1925 займає 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.

Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку

Теги
Перша ліга Сергій Стороженко Металіст 1925 Металіст 1925 Сергій Валяєв Сергій Валяєв
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
23
хв
Бордо
21:45
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук