Валяєв залишився на посаді наставника Металіста 1925 після внутрішнього конфлікту

Конфлікт головного тренера Металіста 1925 Сергія Валяєва та керівництва клубу вичерпаний.

Після того, як головний тренер Металіста 1925 Сергій Валяєв заявив, що швидше за все напише заяву про звільнення, з ініціативи керівництва клубу була скликана робоча зустріч, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

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Під час зустрічі, наставник харківської команди вибачився за сказані ним слова. А засновник клубу Сергій Стороженко відзначив, що Валяєв його повністю влаштовує як головний тренер.

Таким чином, конфлікт вичерпано. Сергій Валяєв зберіг за собою посаду головного тренера Металіста 1925.

Нагадаємо, після чотирьох турів Металіст 1925 займає 3-е місце в турнірній таблиці Першої ліги.

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