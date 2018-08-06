Валяєв: Треба, щоб у всіх гравців Металіста 1925 "горіли очі"

Головний тренер Металіста 1925 Сергій Валяєв прокоментував перемогу над Сумами (4:1).

"На кожну гру у нас буде зовсім різний склад. Навіть якщо людина в одній грі відіграла 90 хвилин, на наступну вона може не потрапити до 18-ти. Такий підхід свого часу був у Леоніда Кучука в Арсеналі. Треба, аби у всіх футболістів "горіли очі", така ротація цьому сприяє. Склад я визначаю під кожного конкретного суперника.

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Фернандо дуже добре додає у другому таймі. У нього є швидкість, техніка, може зачепитися за м’яч. Він дуже добре увійшов у гру в матчі з Агробізнесом. У той же час, як і всі бразильці, Нандо не любить працювати у відборі. Зараз я бачу його саме в такій ролі, а в майбутньому він цілком може стати гравцем основного складу.

Давидов – наш бомбардир, лідер команди. Взимку він переніс операцію і таке відчуття, що він ще не може набрати свої оптимальні кондиції. От сьогодні "прорвало" Синицю, сподіваємося, що незабаром це станеться і з іншими.

Сказав Синиці, що якби він забив пенальті, був би вищий пілотаж. Подякував йому за гру, це було найважливіше!", – цитує Валяєва офіційний сайт Металіста 1925.