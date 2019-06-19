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Валяєв: Дуже добре ставлюсь до Едмара, Марлоса та Мораєса, але я проти натуралізації

11:06 466 Читать на русском
Валяєв: Дуже добре ставлюсь до Едмара, Марлоса та Мораєса, але я проти натуралізації
Сергій Валяєв / ФК Металіст 1925

Колишній тренер Металіст 1925 Сергій Валяєв прокоментував плакат з написом "Ні натуралізації" на нещодавніх матчах збірної України.

"Вболівальники нещодавно вивісили баннер "Ні натуралізації"? Підтримую уболівальників. Дуже добре ставлюся до Едіка, Мораєса, Марлоса, але не розумію цього.

Україна – Сербія: вболівальники господарів вивісили плакат "Ні натуралізації"

Нехай у нас свої Циганкови ростуть, ну навіщо нам хтось? Ми довели з сербами, що можемо українцями грати спокійно. Навіщо ми закриваємо дорогу нашим футболістам?

Чи різні історії натуралізації Едмара і Девіча та натуралізації Марлоса та Мораєса? Так, скоріше різні. І Марко, і Едік багато часу грали в Україні, розмовляють нашою мовою, розуміють нас, і за ментальністю більше підходили нам. У Едмара дружина українка. Вони абсолютно спокійно влилися в збірну. За Мораєса і Марлоса ж складно сказати, тому що не знаю їх близько", – розповів Валяєв в інтерв'ю Tribuna.

"Я взагалі перестану дивитись матчі збірної України", – Гусєв різко висловився щодо натуралізації Мораєса

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Натуралізація легіонерів для збірної України Сергій Валяєв Сергій Валяєв Марко Девіч Марко Девіч Едмар Едмар Марлос Марлос Збірна України
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