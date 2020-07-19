Вальядолід здолав Бетіс, Вільяреал розтрощив Ейбар

У рамках 38-го туру Ла Ліги Бетіс поступився Вальядоліду, Ейбар розгромно програв Вільяреалу. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 38-й тур

Вальядолід – Бетіс – 2:0

Голи: Гвардіола, 45+1, Плано, 63

Вільяреал – Ейбар – 4:0

Голи: Замбо, 71, Морено, 86, 89, Гомес, 90+4

Атлетіко – Реал Сосьєдад – початок о 22:00

Гранада – Атлетік – початок о 22:00

Вальядолід приймав сусіда по турнірній таблиці Бетіс. У зону вильоту, як і зону єврокубків жодній з команд не судилось потрапити, тому турнірного значення поєдинок не мав. У компенсований час першого тайму господарі відкрили рахунок. Це Гвардіола головою замкнув простріл Алькараса у штрафний майданчик. А у другій половині зустрічі перевагу закріпив Плано майстерним ударом з розвороту.

Завдяки цій перемозі Вальядолід із 42-ма пунктами піднявся на 13-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Бетіс із 41-м очком опустився на 15-ту.

Ейбар завітав у гості до Вільяреала. Перша половина зустрічі виявилась дуже нудною – жодного удару у площину воріт. Проте, у другому таймі гольових моментів була безліч. На 71-й відзначився Замбо, а під завісу зустрічі Морено оформив дубль. У компенсований час остаточного розгрому Ейбару завдав Гомес.

Через цю поразку Ейбар із 42-м очками опустився на 14-ту сходинку першості, натомість Вільяреал із 60-ма пунктами закріпився на 5-му місці турнірної таблиці.

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