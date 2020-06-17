Вальядолід розійшовся миром із Сельтою, Атлетік розписав бойову нічию із Ейбаром: 29-й тур Ла Ліги, середа

У рамках 29-го туру Ла Ліги відбулось 2 матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 29-й тур

Вальядолід – Сельта – 0:0

Ейбар – Атлетік – 2:2

Голи: Кіке, 19, Орельяна, 78 (пенальті) – Гарсія (пенальті), 8, Вільялібре, 81

Осасуна – Атлетіко – початок о 23:00

Ігровий вечір середи розпочав поєдинок Вальядолід – Сельта. Початок матчу нічим особливим глядачам не запам'ятався, але під завісу тайму Тоні Вілья мав нагоду забити. Він увірвався у штрафний майданчик, легко прибрав двох гравців і пробив, але воротар зумів відбити м'яч на кутовий.

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У другому таймі ситуація на полі не змінилась. На 70-й чудовий момент втратив Бельтран – його удар в дотик легко взяв голкіпер, і відразу на 71-й Яго Аспас не зумів реалізувати пенальті. Більше цікавих моментів глядачі не побачили і фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Середняк турнірної таблиці Атлетік на виїзді зустрічався із Ейбаром. Завдяки пенальті, яке було зароблене через гру рукою у штрафному, гостям вдалось відкрити рахунок вже на 8-й хвилині. Його реалізував Рауль Гарсія, легко перегравши воротаря. Господарі прагнули відігратись і їм це вдалось на 19-й – Кіке головою замкнув подачу Леона. Команди пішли на перерву із нічийним рахунком.

Другий тайм розпочався із червоної картки, яку отримав наставник Ейбару Хосе Менділібар за суперечки із суддею. А на 78-й Орельяна реалізував друге пенальті у цьому матчі – 2:1. На 79-й на заміну вийшов Вільялібре, який прагнув зрівняти рахунок. І невдовзі, на 81-й йому це вдалось. Він в дотик замкнув простріл Дані Гарсії у штрафний майданчик – без шансів для голкіпера. Команди до останніх секунд матчу намагались вирвати перемогу один в одного, але фінальний свисток зафіксував нічию.

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