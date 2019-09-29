Вальядолід упевнено здолав Еспаньйол: 7-й тур Прімери, матчі неділі

У рамках 7-го туру Прімери Вальядолід без Андрія Луніна переграв на виїзді Еспаньйол. Звіт матчу читайте на Футбол 24.

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 7-й тур

Еспаньйол – Вальядолід – 0:2

Голи: Мічел, 25 (пен), Плано, 90+4

Вилучення: Калеро, 66 (Е)

Ейбар – Сельта – початок матчу о 15:00

Алавес – Мальорка – початок матчу о 17:00

Леванте – Осасуна – початок матчу о 19:30

Севілья – Реал Сосьєдад – початок матчу о 22:00

У недільному матчі 7-го туру Вальядолід завітав у гості до Еспаньйола. Андрій Лунін у команді Серхіо Гонсалеса змушений й надалі задовольнятись роллю резервного голкіпера. У середині першого тайму гості заробили пенальті, який успішно реалізував Мічел. На 66-й хвилині Калеро залишив Еспаньйол у меншості й уже за хвилину Вальядолід подвоїв перевагу, однак гол Хоакіна Фернандеса арбітр за мить скасував через положення поза грою. У кінцівці поєдинку Плано зняв усі питання щодо переможця – 0:2 у підсумку на користь Вальядоліда.

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