Гравці Атлетіка на правах господарів захопили ініціативу зі старту поєдинку і вже на 14-й хвилині святкували взяття воріт.

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Після перерви гостям вдалось зламати хід поєдинку та зрівняти рахунок. Ветерана "басків" Рауля Гарсію не влаштовував такий розвиток подій і незадовго до завершення гри він знову вивів свою команду вперед. Коли здавалось, що Атлетік вже не зможе втратити перемогу, футболісти Вальядоліда все ж змогли вирвати нічию.

Після 33-х турів Атлетік розташувався на 9-й сходинці, Вальядолід покинув зону вильоту та піднявся на 17-те місце.

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