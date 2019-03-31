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Вальядолід та Реал Сосьєдад розписали бойову нічию: 29 тур Ла Ліги, матч неділі

22:00 7 Читать на русском
Вальядолід та Реал Сосьєдад розписали бойову нічию: 29 тур Ла Ліги, матч неділі
Вальядолід та Реал Сосьєдад розписали бойову нічию: 29 тур Ла Ліги, матч неділі

У 29 турі другого кола чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад на виїзді розписав бойову нічию з Вальядолідом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 2 коло, 29 тур

Вальядолід – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Кеко, 9 — Оярсабаль, 79

У 29 турі другого кола чемпіонату Іспанії зійшлись аутсайдер та середняк – Вальядолід і Реал Сосьєдад. Вже на 9-й хвилині Кеко завдав точного удару у нижній лівий кут воріт з-за меж штрафного майданчика і вивів Вальядолід вперед. На 79-й хвилині Реал Сосьєдад зусиллями Оярсабаля зрівняв рахунок: Мікель в районі одинадцятиметрової позначки вистрибнув вище за оборонців і головою відправив круглого у нижній кут воріт. На 85-й хвилині Кеко вдруге забив, однак арбітр, переглянувши повтор, гол відмінив. Після цього матчу Вальядолід набрав 30 очок і розмістився на 16-ій сходинці, в той час як Реал Сосьєдад посідає 10-ту сходинці має 37 очок.

Теги
Іспанія Вальядолід Вальядолід Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад
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