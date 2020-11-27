У рамках 11-го туру Прімери Вальядолід у рідних стінах розійшовся миром із Леванте. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вальядолід та Леванте провально розпочали сезон і знаходяться внизу турнірної таблиці, тому перемога у цьому матчі була потрібна обом командам. Перша половина зустрічі була безгольовою і суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

По перерві темп гри пришвидшився і на 57-й Плано навісив у карний майданчик, а Маркос Андре випередив захисників та головою спрямував м'яч у сітку. На 83-й хвилині Хоакін Фернандес сфолив у штрафному майданчику і рефері призначив одинадцятиметровий у ворота господарів. Його без особливих проблем реалізував Кампанья – 1:1. Під завісу поєдинку гравці Вальядоліда мали безліч шансів, щоб вирватись уперед, але забити так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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