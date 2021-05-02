В рамках 34-го туру іспанської Прімери Бетіс та Вальядолід не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 34-й тур

Вальядолід – Бетіс – 1:1

Голи: Вайссман, 68 – Гарсія, 49

Вільяреал – Хетафе – початок о 17:15

Гранада – Кадіс – початок о 19:30

Вальядолід у рідних стінах приймав Бетіс. Вже на 10-й хвилині господарі відкрили рахунок завдяки голу Вайссмана, однак після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Гості ж до перерви нічого створити не змогли.

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На початку другого тайму "зелено-білі" вийшли уперед – Гарсія замкнув прострільну передачу Міранди у карний майданчик. Невдовзі Вальядолід зрівняв – відзначився Вайссман. Після цього гра тривала на рівних, й зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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