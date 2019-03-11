Вальядолід – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Реал розгромив Вальядолід у 27-му турі Прімери (4:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Вальядолід – Реал.

На початку зустрічі саме гравці Вальядоліда домінували на полі. Про це свідчать 2 незараховані голи господарів і нереалізований пенальті. Проте на 29-й хвилині Вальядолід досяг свого і відкрив рахунок. Далі для господарів Реал влаштував суцільне пекло.

Реал Мадрид у матчі з двома скасованими голами розгромив Вальядолід

Ще до перерви Варан зрівняв рахунок, а у другому таймі дубль Бензема та гол Модріча не залишили сумнівів щодо переможця дуелі.

Таким чином, Реал набрав 51 очко та наблизився до другого Атлетіко на п'ять залікових балів. Вальядолід з 26 пунктами залишився на шістнадцятій позиції.