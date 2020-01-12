Вальядолід повернув з оренди Каро – він покликаний замінити Луніна

Іспанський Вальядолід оголосив про повернення в команду голкіпера Хосе Антоніо Каро.

25-річний воротар у першій частині сезону захищав кольори Понферрадіни, за яку зіграв 11 матчів. Каро вже приєднався до команди Серхіо Гонсалеса, інформує офіційний сайт Вальядоліда.

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Вочевидь, рішення достроково повернути свого голкіпера з оренди пов'язане з майбутнім відходом із команди українця Андрія Луніна. Молодий голкіпер, права на якого належать мадридському Реалу, незадоволений відсутністю ігрово практики у складі "пусели" – основним воротарем команди є Жорді Масіп, який зіграв у всіх 19 матчах в поточному розіграші Ла Ліги.

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