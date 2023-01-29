В рамках програми дня у 19-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 19-й тур

Вальядолід – Валенсія – 1:0

Гол: Ларін, 90

Осасуна – Атлетіко – початок о 17:15

Сельта – Атлетік – 19:30

Вальядолід програв останні п'ять матчів у Ла Лізі, опустившись на передостанню позицію. Домашня перемога над Валенсією вивела б "королівський клуб" із зони вильоту, однак "кажанам" теж треба було вигравати. Відрив від трійки аутсайдерів становив всього три очки.

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Обидві команди провели максимально рівний матч. За володінням м'ячем, кількістю ударів та явних гольових моментів протягом 89 хвилин була рівність, але на 90-й хвилині Вальядоліду таки вдалося вирвати перемогу – це Ларін розстріляв ворота з передачі Мачіса. 1:0! Для обох сьогоднішній матч був дебютним у складі нового клубу. Дженнаро Гаттузо все ближчий до відставки з Валенсії.

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