"Королівський клуб" завдяки звитязі над Еспаньйолом (2:1) у 24-му турі Ла Ліги перервав 3-матчеву безвиграшну серію й покращив шанси на виживання в еліті. Звіт читайте на ""Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 24-й тур

Вальядолід – Еспаньйол – 2:1

Голи: Санчес, 25, Агуадо, 62 – Брейтвейт, 87

Райо Вальєкано – Атлетік – 19:30

Вальядолід здобув важливу перемогу над Еспаньйолом у рідних стінах. "Королівський клуб" забив перший гол ще на 4-й хвилині, однак його скасували через офсайд. Тим не менш, оформити комфортний рахунок вдалося вже у першу годину зустрічі – на 25-й хвилині Санчес вивів господарів уперед ефектним дальнім ударом, а на 62-й Агуадо успішно замкнув простріл Плато. 2:0!

Еспаньйол скоротив відставання аж на 87-й хвилині зусиллями Брейтвейта, однак більше каталонців не вистачило. У підсумку, Вальдяолід тріумфував як на полі, так і в турнірній таблиці – команда перервала 3-матчеву безвиграшну серію й покинула зону вильоту, піднявшись з 18-ї на 14-ту позицію. Тепер "пуселу" і "папуг" від трійки аутсайдерів відділяють два очки.