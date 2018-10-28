Вальядолід на останніх хвилинах врятував нічию в матчі з Еспаньйолом

В матчі 10 туру Ла Ліги Вальядолід вже в компенсований час врятував нічию в матчі і позбавив Еспаньйол тимчасового лідерства в чемпіонаті. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

При досить рівній грі Еспаньйолу пощастило відкрити рахунок, який і протримався до 90+1 хвилини. Перший гол в зустрічі було забито в середині першого тайму: Мелендо перехопив м'яч і одразу віддав на Іглесіаса. Борха наближався до штрафного і раптовим потужним ударо з-під захисника влучив у дев'ятку воріт. Вальядолід намагався зрівняти рахунок і зумів це зробити якраз в компенсований час. Після виходу на заміну Верде врятував бодай один пункт.

Ця нічия залишає Еспаньйол на 2 місці, каталонці набрали 18 очок. Вальядолід з 16 очками залишився на 6 позиції.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 10 тур

Вальядолід – Еспаньйол – 1:1

Голи: Верде, 90+1 – Іглесіас, 20